台湾拟反制航空公司更名 新航或受影响

顺应中国大陆要求，44家国际航空业者已修改对台湾的称呼。为反制将台湾冠名添加“中国”二字的航空公司，台湾当局拟以不允许空桥衔接、调整时间带等做法予以惩罚。措施一旦通过，这意味着新加坡航空公司和属下酷航航班将受影响。

新航和酷航是在6月11日将台湾更名为“中国台湾”。新航今早接受《联合早报》询问时指出，“与主管机关之间所有沟通事项均保密，针对此事我们暂时不便回应”。但据了解，台湾交通部或属下民航局尚未与业者沟通，航空公司均看见新闻报道后才获知当局拟采惩罚作为。新航每天两班往返新加坡和台北。

大陆民航局4月25日致函44家飞大陆航班的境外航空公司国际航空业者，要求将台湾的称呼修改为“中国台湾”，所有业者已陆续在7月25日的截止日前更改。 不过，并非所有航空公司都照办。据统计，16家业者更名为“台北，中国”；11家取消“台湾”但也未列上“中国”；有些公司则索性取消“国家”，将台湾列入东北亚区。

据台湾媒体报道，台湾交通部近来研议反制措施，针对将台湾冠名添加“中国”的航空公司，考虑以不许停空桥、调整时间带等做法予以惩罚；对于改为“台北”但未增列“中国”的业者，则拟给予减免降落费、设施使用费等奖励措施。

在上周的交通部会议中，新任交通部长吴宏谋多次严肃强调“对国家主权被侵犯，必须有反制措施”。吴宏谋昨天受访表示，“台湾是主权独立的国家”，却被外籍航空公司改名，“我们不能接受，也势必要反制”。

不过，消息传出后，舆论挞伐声不断。淡江大学兰阳校园全球发展学院院长包正豪今天在面簿上发贴文，询问决策者公布背后的营收数字，“若将‘营收’纳入考量，比绝对数字，我们的消费能力不如中国大陆”。他还引用最近总统蔡英文说过的话“你是数学不好吗？”来嘲讽当局。

舆论认为，惩罚措施一旦通过，不少台湾旅客的权益将受影响，等于是重蹈今年农历新年台湾当局为反制大陆启用M503航线而取消对岸春节加班机的覆辙，无异于“打自己小孩气别人”。

（联合早报台北特派员黄顺杰报道）

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