中国统计局：经济增长有韧性 为应对外部挑战提供较大腾挪空间

人民日报周一刊登文章称，中国经济增长的韧性，为应对外部挑战、摆脱传统粗放发展模式带来的羁绊、实现向高质量发展的转变，提供了较大的腾挪空间，利用好这一韧性空间，将推动中国经济更具活力。

据路透社报道，该篇署名中国国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成称，中国上半年经济增长6.8%，是在错综复杂的国际环境和人工与资源环境成本持续上升、产能过剩现象比较严重的国内经济背景下发生的，实属不易，充分体现了中国经济增长的韧性；上半年规模以上工业企业实现利润同比增速加快说明韧性具有效益以及背后企业信心的支撑。

“中国经济增长的韧性是如何产生的？……韧性来自近年来深化供给侧结构性改革所取得的积极成效，推动经济运行进入价格回升、成本下降、盈利改善、信心增强的良性循环，”文章指出，中国拥有最多人口的大国所具备的市场回旋空间。

文章并称，中国经济韧性来自大众创业、万众创新与新技术革命浪潮紧密融合所推动的新旧动能转换，以及“一带一路”建设、长江经济带发展、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等对经济产生的持续推动。

文章并强调，在世界变局中保持战略定力，坚定不移地推动改革开放，坚定不移地坚持新发展理念，不断推动新旧动能转换；顺应消费结构升级的大趋势，做好做足国内消费规模扩张、品质提升；提高宏观调控的质量和协调性，更精准地打好“三大攻坚战”；进一步弘扬企业家精神，不断改善企业家成长环境、拓展其发展空间。

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