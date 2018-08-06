媒体：四川一男子持刀冲入派出所被击毙 两民警重伤牺牲

《成都商报》记者从眉山仁寿县公安局获悉，8月5日，四川仁寿一男子与他人发生纠纷，将对方杀害后逃跑。在追捕过程中，凶手今日上午冲进富加镇派出所，砍伤多人，包括群众和警察，随后在与派出所长的搏斗中，被富加镇派出所长开枪击毙。根据最新消息，包括派出所长在内，两名警察不幸遇难。

据观察者引述《成都商报》8月6日报道指，仁寿县公安局相关人士表示，“受伤群众有五六人，警方初步认定，本来是一个纠纷，男子昨天已经杀死人了，警方已在抓捕他。“突如其来，根本没得预料。”相关人士告诉记者，当时派出所里还有办事的群众，男子开车撞击来派出所办事的无辜群众，砍杀无辜群众。（他）下车后把派出所长砍伤，所长拔枪将男子当场击毙。

据@仁寿公安 8月6日通报，2018年8月6日7时许，在仁寿县农旺乡赤卫村2组成宜高速工地旁发生一起故意杀人案件，受害人谢某玖被捅伤后经抢救无效死亡。接警后，公安机关立即开展侦查工作，发现张某有重大嫌疑，公安机关迅速组织开展侦查抓捕工作。当日10时许，仁寿县公安局富加派出所所长王涛正带领民警辅警准备出所对犯罪嫌疑人张某进行抓捕，犯罪嫌疑人张某驾驶汽车，突然冲进富加派出所对办事群众进行冲撞，并持刀追砍现场人员。为保护群众生命安全，所长王涛和值班人员紧急应对处置，开枪将犯罪嫌疑人击伤制服（该犯罪嫌疑人后送医院抢救无效死亡）。在与犯罪嫌疑人搏斗中，所长王涛和辅警廖弦受重伤，4名群众不同程度受伤。目前，受伤群众、民警辅警正在全力抢救中。公安机关正对案件开展深入调查。

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