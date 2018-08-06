中国滴滴出行将向汽车服务平台投资10亿美元

中国最大的网约车服务公司滴滴出行周一表示，将向汽车服务业务投资10亿美元，作为该部门品牌重塑的部分举措。

据路透社报道，该公司补充称，包括汽车租赁、维护保养和加油服务在内的服务部门年化商品交易总额为600亿元人民币（120亿新元）。

目前该业务品牌重命名为“小桔”，其负责人陈熙表示，“基于我们对3000万滴滴司机的服务，我们将努力开发一个能够赢得汽车用户最大信任的领先一站式汽车服务平台。”

熟悉计划的消息人士透露，滴滴正在准备进行大规模首次公开发行（IPO），最早可能在明年。

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