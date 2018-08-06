沪综指收跌1.3%创近两年半新低 贸易战升级令市场信心不稳

中国股市沪综指周一收跌1.3%，创近两年半收盘新低。分析师指出，虽然人民币汇率暂时走稳，但中美贸易战不断升级让市场信心依旧不稳，因此即使早盘银行股等大盘蓝筹股有所反弹，但依然无力提振大盘，股指依旧逐波向下，逼近本轮调整低点。

据路透社报道，沪综指收报2705.16点，跌35.28点或1.29%，此前收盘低点为2016年2月29日的2687.98点；日低为2692.322点，离7月6日低点2691.021点仅一步之遥。今日上海A股成交额为1328亿元（人民币，下同，265.25新元），较上日1290亿元。

“大家对贸易战前景还是比较谨慎，总体上没有信心，没有增量资金，观望气氛很浓。”东北证券策略分析师沈正阳指出，“市场最怕的是不确定，（中美贸易战）谈也不谈，崩也没崩，无法操作。”

他说，在上周深成指、创业板指均创下本轮调整新低后，沪综指今日虽然仍在硬撑，未创新低，但意义已不大。技术上来看，若把之前的反弹视为B浪反弹，那么现在的C浪，最好的结果也就是筑双底。

中国国务院关税税则委员会上周五晚间公告，决定对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品，加征25%、20%、10%、5%不等的关税，若美方一意孤行将其加征关税措施付诸实施，中方亦将即行实施上述加征关税措施。

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