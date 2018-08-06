上半年在沪外资银行资产总额同比增长12.6%

据上海银监局6日提供的统计数据，2018年上半年，上海外资银行保持了良好的发展态势。截至6月末，在沪外资银行资产总额1.53万亿元（人民币，下同，3056亿新元），同比增长12.6%。

据中新社报道，统计表明，截至6月末，上海外资银行资产总额占上海银行业总资产的比重为10.2%，自2017年10月以来持续保持占比10%以上。

截至6月末，上海外资银行各项贷款余额4473亿元，同比增长5.0%；各项存款余额6310亿元，同比增长4.4%；不良贷款率0.39%，同比下降0.12个百分点。

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