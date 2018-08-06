空气监测数据造假 临汾市长约谈中被斥“严重伤害政府公信力”

针对环境空气自动监测数据造假问题，中国生态环境部联合山西省政府6日对临汾市政府主要负责人进行了约谈。约谈认为，临汾市环境空气质量监测数据造假是一起有组织、有预谋的蓄意犯罪行为，影响恶劣。严重背离了中央要求，严重伤害了政府公信力。

据中新社报道，今年3月底，生态环境部组织检查发现，临汾市6个国控空气自动监测站部分监测数据异常，采样系统受到人为干扰。经调查，临汾市环保局原局长张文清授意局办公室主任张烨和监测站聘用人员张永鹏，组织指使许冬等人故意实施破坏环境空气自动监测数据行为。2017年4月至2018年3月，张永鹏组织人员通过堵塞采样头、向监测设备洒水等方式，对全市6个国控空气自动监测站实施干扰近百次，导致监测数据严重失真达53次。

5月30日，晋中市榆次区人民法院对涉案16人作出判决：主犯张文清被判处有期徒刑两年；主犯张烨、张永鹏分别被判处有期徒刑一年。

约谈认为，临汾市环境空气质量监测数据造假是一起有组织、有预谋的蓄意犯罪行为，教训深刻，影响恶劣。临汾市不在污染防治上下功夫，而在监测数据上动手脚、打歪主意，严重背离了中央要求，严重侵害了公众知情权，严重伤害了政府公信力，情节十分严重。

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