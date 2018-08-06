上海机场集团董事长吴建融接受审查调查

中共中央纪委国家监委官网今天（6日）引述上海市纪委监委消息，指上海机场（集团）有限公司董事长、党委副书记吴建融涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。
公开资料显示，56岁的吴建融是浙江吴兴人，为中共党员，历任上海邮电工业公司团委书记，上海市邮电管理局团委书记，共青团上海市委青工部代部长、组织部部长、副书记，市金融工作党委秘书长、副书记，市发展和改革委员会副主任、党组副书记、纪检组组长、市物价局局长，市政府副秘书长，上海机场（集团）董事长、党委副书记。
中共中央纪委国家监委官网今天（6日）引述上海市纪委监委消息，指上海机场（集团）有限公司董事长、党委副书记吴建融涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。
公开资料显示，56岁的吴建融是浙江吴兴人，为中共党员，历任上海邮电工业公司团委书记，上海市邮电管理局团委书记，共青团上海市委青工部代部长、组织部部长、副书记，市金融工作党委秘书长、副书记，市发展和改革委员会副主任、党组副书记、纪检组组长、市物价局局长，市政府副秘书长，上海机场（集团）董事长、党委副书记。
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