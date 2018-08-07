中国政府网站三年"瘦身"超七成 部分网站长期不回应

今年第二季度中国政府网站抽查结果昨日公布。结果显示，今年二季度，国务院办公厅政府信息与政务公开办公室(以下简称“国办信息公开办”)随机人工抽查各地区和国务院部门政府网站441个，总体合格率96%。

据新京报报道，数据显示，自2015年8月首次全国政府网站统计摸底至今三年来，全国政府网站“瘦身”效果明显。截至今年6月1日，全国正在运行的政府网站22206家，与2015年8月84094家政府网站相比，降幅约73.59%。其中，县级以下政府网站数量锐减，从2015年的52838家精简至今年2季度的1183家。市级部门政府网站数量几近减半，从21835家降至13614家。

同时，各地区、各部门对不合格政府网站责任单位和相关人员的问责力度持续加大，二季度共有300人被问责，其中190名责任人被上级主管单位约谈，32人作出书面检查，68人被通报批评，7人被调离岗位，2人被党内警告，1人被停职。

此次检查也发现，不少政务移动客户端内容长期不更新、功能不可用，公众评分和下载量较低;个别政务微博、微信公众号等发布信息不认真、不严肃，对网友的咨询回复敷衍了事，甚至出现“雷人雷语”。

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