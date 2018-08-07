停接驳机坪 台航空业者：会逼外航选边飞

大陆施压外籍航空公司，将台湾更名为“中国台湾”，台交通部拟针对妥协的外籍航空祭出反制措施，初步方案包含禁停空桥、调整时间带等。相关策略昨天引发航空界、旅游界热议。有航空公司担心，停接驳机坪的反制措施，会逼迫外籍航空公司选边飞航，结果不一定对台湾有利。民航人士也说，给予飞航于台湾的航空公司在机场之差别待遇，已经违反国际公约。

据联合新闻网报道，熟悉民航作业人士则指，以被列“惩罚”名单的阿联酋航空为例，每天只飞一班A380巨无霸客机，每架飞机搭载四、五百名旅客，改停接驳机坪“会是世界级笑话”。此外，大型机从接驳机坪进出，也牵涉接驳车数量、人力及作业时间，“会整死旅客”。

机场人员分析，桃园机场目前有十五个接驳机坪，通常排定小型机使用，飞机停放一般机坪每三十分钟六百元，接驳机坪四百五十元，航空公司负担金额差异不大。但接送旅客的接驳车，桃园、长荣航勤合计共二十辆，总输运量不到一千人，若同时段有两到三架大型机停放接驳机坪，接驳车数量捉襟见肘。

台北市旅行商业同业公会副理事长柯牧洲提醒，航空、观光不应泛政治化，应该以百姓的福祉、权益优先考虑，勿以惩罚旅客为目的。

民航人士建议，机场公司反制“不友善”业者的“非金钱手段”很多 ，也可以完全不影响旅客。

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