台积电遭电脑病毒感染 第三季营收将损失2%

半导体代工龙头台湾积体电路制造股份有限公司（台积电）昨天（6日）傍晚在台北召开记者会，就上周五（3日）电脑病毒感染事件作出说明。该公司总裁暨副董事长魏哲家表示，此次事件是工作疏失导致，预估对第三季业绩影响约2%。

据中新社报道，上周五傍晚，由于电脑病毒感染，台积电公司台湾厂区多个芯片制造厂的电脑系统及厂房机台受到攻击，多条生产线被迫暂时停产。

台积电前天（5日）发布说明表示，事件系新机台在安装软件过程中操作失误导致，已控制病毒感染范围并找到解决方案，截至当天下午2时，约80%受影响机台恢复正常。

昨天傍晚的记者会上，魏哲家坦言，此事为内部工作流程疏失，感染病毒为“Wanna Cry”变种。病毒已存在于新机台内，新机台未经隔离查杀病毒就与其他电脑连接而导致病毒扩散。

他表示，所有受影响生产线现已全面恢复生产。此次事件对公司第三季营收影响将不超过2%，低于先前预估的3%，第三季毛利率受此影响将下降约1个百分点。台积电第三季晶圆出货延迟数量将于第四季补回，全年业绩展望（以美元计）仍将维持高个位数成长。

魏哲家回答记者提问时否认有“内鬼”、黑客攻击等外界猜测的原因，也表示与近期内部人事异动无关。他说，该公司正研拟一套自动系统，未来将降低人在机台安装过程中的影响。

魏哲家也强调，当前重点是尽速赶工生产，保证交货品质与时间，针对设备供应商的求偿与究责不是目前工作的重点。

此前台积电预估第三季营收约84.5至85.5亿元（美元，下同，117亿新元），据此推算影响营收约1.69至1.71亿元。

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