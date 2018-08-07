四川仁寿杀人嫌犯持刀冲进派出所追砍 两民警殉职

四川省眉山市仁寿县公安局昨天（6日）通报称，一名在逃杀人嫌犯当天驾车冲入当地一处派出所，并持刀追砍现场人员。两名民警在与嫌犯搏斗中因公殉职。

据中通社报道，仁寿县公安局在通报上述案件时介绍，昨早7时许，仁寿县一处工地附近发生一起故意杀人案件，受害人谢某被凶手捅伤后经抢救无效死亡。当地公安机关接警后，立即开展侦查工作，发现张某有重大嫌疑，随后迅速组织开展侦查抓捕工作。

昨早10时许，仁寿县公安局富加派出所所长王涛正准备带领民警辅警对犯罪嫌疑人张某进行抓捕，张某驾驶汽车，突然冲进派出所对办事群众进行冲撞，并持刀追砍现场人员。

为保护群众生命安全，王涛和值班人员紧急应对处置，开枪将张某击伤制服。张某随后送医，经抢救无效死亡。

通报称，在与张某搏斗过程中，王涛和辅警廖弦受重伤，四名群众不同程度受伤。昨午1时30分，王涛和廖弦经医院全力抢救无效，因公殉职。

目前，受伤群众经抢救均无生命危险，公安机关正对案件开展深入调查。

另据《成都商报》报道，警方相关人士透露，犯罪嫌疑人张某系与他人发生纠纷，将对方杀害后逃跑。

昨天上午，张某突然驾车撞击前来富加派出所办事的群众，下车后持刀将派出所所长王涛砍伤，王涛随即拔枪，将张某当场制服。

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