中国央行时隔一周再对第三方支付机构开出7286万元人民币巨额罚单

中国两家支付机构“国付宝”和“联动优势”昨天（6日）被央行开出总额7286万元（人民币，下同，约1454.4万新元）的巨额罚单。

据中新社报道，整肃第三方支付机构，中国央行已连出重拳。一周前，两支付公司“卡友”和“付临门”分别存在违反收单交易信息管理规定、违反商户实名制管理规定等诸多问题，被央行重罚合计逾3474万元。

中国人民银行营业管理部昨天介绍，经查实，国付宝信息科技有限公司和联动优势电子商务有限公司未能采取有效措施和技术手段，对境内网络特约商户的交易情况进行检查，客观上为非法交易提供了网络支付服务。

此外，国付宝公司还存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按规定存放和使用客户备付金等违法违规行为。

联动优势公司则还存在特约商户资质审核不严、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为。

国付宝公司、联动优势公司均引起大量举报投诉，社会影响恶劣。中国人民银行营业管理部依据相关法律法规，对国付宝公司给予警告，没收违法所得2217.61万元，并处罚款2428.61万元，合计罚没4646.21万元。

此外，对联动优势公司给予警告，没收违法所得1207.92万元，并处罚款1431.97万元，合计罚没2639.89万元。

据报道，支付宝也因“违反支付业务规定”被中国人民银行上海分行行政处罚412万元。

中国人民银行营业管理部也表示，将继续认真落实国家互联网金融风险专项整治工作部署，严厉打击互联网金融乱象，从严查处为各类非法交易提供支付服务等违法违规行为，规范经济金融秩序。

国庆促销配套