料柯文哲2020年参选台湾总统 吕秀莲称民进党养虎为患

前天（5日）宣布退出台北市长选举的台湾前副总统吕秀莲，昨天（6日）邀请蓝绿学者解读政局。她认为，民进党上一次选举“礼让”台北市长柯文哲是“养虎为患”；与会学者也预料2020年柯文哲将宣布参选台湾总统。

据中通社报道，吕秀莲当天举办“台湾新政局素描”记者会并分析，今年底的县市长选举，除蓝绿外，柯文哲的影响力也很大，显示今后政局不只是蓝绿，还有很多玄机在内。

吕秀莲提出，民进党提名的台北市长参选人姚文智民调越来越低，出乎她的理解之外。反而柯文哲的造势活动出现很多民进党支持者，质疑有人在出卖民进党。

对于柯文哲以网红、直播等方式辅选，吕秀莲直呼柯文哲是“卡通系教主”，年轻人厌恶蓝绿，觉得柯文哲好玩，但其实柯文哲的市政乏善可陈。

对于民进党在2014年的台北市长选举中“礼让”柯文哲，吕秀莲认为，如果蔡英文当时提名自己人参选，在“太阳花运动”影响下，任何一个绿营提名人都会当选；“礼让”柯文哲是“养虎为患”。

她预料，可能年底选完，柯文哲将要不务正业，宣布迈向台湾总统府。

吕秀莲也指出，年底县市长选举后，可能会有第三党或第四党出现，一个强而有力、可能扭转台湾政局的新政党不无可能在明年成立，民进党必须认真看待。

与会的世新大学副校长游梓翔也预测，2020年台湾总统大选的参选人可能有“三蓝两绿一白”。

他说，蓝营的朱立伦、马英九与吴敦义都有可能竞逐；绿营则可能推派蔡英文或赖清德。最值得观察的是柯文哲，虽然他没表明要参选，但如果连任台北市长，参选的可能性仍非常高。

国家展望文教基金会董事长施正锋更大胆推测，柯文哲将在2020年“一统天下”。他说，从目前政党的支持比例来看，有三成民众对任一政党没有特别偏好；在此情况下，柯文哲很有可能出来参选，民进党若推派蔡英文，肯定会输。

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