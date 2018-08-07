人民日报海外社交平台：欢迎谷歌回归 前提须遵守中方法律

谷歌（Google）重返中国市场的消息近期不时传出，中国官媒《人民日报》昨天（6日）在其海外社交平台推特和面簿刊发一篇英文文章，表示欢迎谷歌回归，但前提是要遵守中方相关的法律政策。

据网媒“香港01”今天（7日）报道，上述题为“稳定是中国互联网开放的重要前提”（Stability prerequisite for China’s internet opening up）的文章，首先引述外媒“The Intercept”一则有关“谷歌计划让具审查性质的搜索引擎重返中国”的报道。

尽管消息未经证实，但文章指出，无论谷歌是维持退出或是重返中国，其均已成为一个政治化的品牌，这对一家国际知名的跨国公司而言无疑是一个悲剧。

文章认为，谷歌当初退出中国市场是一个巨大的错误，这导致该公司错过了近年中国互联网发展的黄金机会。

文章续指，相信谷歌有意在庞大的中国市场重新站稳阵脚。此外，中国社会已拥有对外开放的共识，中国民众也对保持互联网开放的重要性有基本认识，因此文章表示，中国随时欢迎谷歌的回归。

不过，文章强调，谷歌必须先符合中国法律的要求，并指目前不少国家都承认网络空间存在主权及边界，需受法律管制。

文章也称，任何国家都不会容许互联网上充斥色情、暴力、民族分裂主义、宗教极端主义、种族主义、恐怖主义等信息。

因此，中国坚持根据法律对互联网作出管理，以确保网络上的空间及活动不会危险社会安全，这是中国对互联网管理的底线，应该得到所有在华外国互联网公司尊重。

文章最后表示，谷歌于八年前因未能了解中国市场而退出，并强调其能够回归的时机取决于其自身的态度。跨国公司只有在尊重当地法律的前提下，才能赢得当地的消费者及市场。

国庆促销配套