官媒：中国国内市场足以应对贸易战

《人民日报》海外版“望海楼”专栏今天（7日）刊登文章，称中国市场规模大就有较大腾挪空间，也有更高的宏观经济稳定性。这意味着中国政府在实施宏观调控、稳定经济增长时，有更广阔的操作空间；此外，生产者在外部环境有变的情况下，依然可以依靠国内庞大的市场更快摆脱困境，从而以较好的竞争态势在国际市场的海洋里游泳。

上述署名为中国商务部研究院研究员梅新育的文章指出，应对美国挑起的贸易战，中国的从容和自信来自于国内市场的优势、中国市场深受国际青睐、中国势头持续向好等。

文章称：“在国际贸易和跨国投资空前发达的今天，广阔的国内市场赋予了中国远超世界绝大多数国家的优势。中国不仅可以依托国内市场化解外部冲击，更可以依托国内市场提升本国在全球经济产业体系中的影响力。”

此外，中国势头持续向好，除出口规模2009年即跃居世界第一，中国国内消费的快速扩张与升级，也是值得注意的“中国奇迹”。

2013至2016年，中国最终消费对经济增长的年均贡献率为55%，消费成为经济增长主要驱动力。在全球范围横向比较，中国GDP和国内市场规模均已上升至世界第二。

文章引述美国商务部最新数据称，美国6月份货物和服务贸易逆差环比增长7.3%，为四个月来逆差首次扩大。这充分说明，靠打贸易战并不能缩减贸易逆差。

文章称，考虑到世界各大经济体的发展态势，以及近年中国对有关经济体的贡献，完全有理由相信，在复杂的贸易摩擦中，依托国内市场，中国能够持续提升本国在全球经济产业体系中的引领地位。

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