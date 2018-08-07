河南立案查处七名警方涉黑涉恶“保护伞”

中共河南省纪委监委今天（7日）通报六起充当涉黑涉恶“保护伞”的典型案例，涉及郑州、开封多地的七名警方人员。目前，这六起“保护伞”全部被打掉，相关人员受到开除党籍、开除公职等处分。

据中新社报道，上述充当“保护伞”的典型问题包括郑州市公安局洁云路分局原局长成健收受贿赂，为涉黄赌毒场所充当“保护伞”问题；郑州市公安局马寨分局原副局长张国华、新密市公安局原民警樊留发收受贿赂和介绍贿赂，充当涉赌场所“保护伞”问题；郑州市公安局商城路分局西大街接警队原大队长蒲刚徇私枉法，充当涉赌场所“保护伞”问题。

目前，成健、张国华、樊留发、蒲刚等四人已被开除党籍、开除公职，并将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法提起公诉。

另三起则包括开封市杞县公安局原副政委王华收受贿赂，为王朋举涉黑团伙充当“保护伞”问题；开封市杞县公安局治安大队原队长仝运贞收受贿赂，为王朋举涉黑团伙充当“保护伞”问题；开封市杞县公安局西关派出所原副所长王永久收受贿赂，为王朋举涉黑团伙充当“保护伞”问题。

值得关注的是，开封杞县这三名警方人员，均为同一涉黑团伙充当“保护伞”。其中，王华、王永久已受到开除党籍、开除公职处分。此三人已全部被移送检察机关依法提起公诉。

根据通报，在警方查处王朋举控制经营的问题酒店时，这三人一是通风报信，二是包庇相关人员，三是造假制作询问笔录。

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