消息人士：香港高铁下月22日举行开通仪式 广东省长马兴瑞料出席

网媒“香港01”今天（7日）引述消息人士披露，港府已敲定香港高铁9月23日通车，22日将举行开通仪式。据了解，中国国家主席习近平将不会出席开幕礼，也未闻有更高级别的官员出席，料只有广东省省长马兴瑞作代表出席。

现年59岁的马兴瑞属技术型官员，祖籍山东郓城，生于黑龙江双鸭山，曾出任哈工大副校长、航天集团总裁、工信部副部长和航天局局长。他其后又先后担任中共广东省委副书记和深圳市委书记，目前担任广东省省长。多个媒体曾引述消息，指他将接替刘赐贵出任海南省委书记，成为海南“一把手”。

据报道，港府一直预计高铁9月通车，虽最终赶得上进度，但高铁项目这一路来可谓争议不断。2010年，立法会年在争议声中通过拨款，项目之后经历多次延期和超支，工程也被揭发不少甩漏，高铁隧道和车站出现漏水。

此外，列车今年试运行期间更在车厂发生出轨事故，高铁安全性一度备受质疑。

立法方面，《广深港高铁（一地两检）条例》则被批评违反《基本法》，条例最终今年6月获立法会三读通过，并刊宪成香港法例。

据报道，五人先后入禀申请司法复核，高等法院将于10月30日一并审理，当中两名申请人：“青年新政”成员梁颂恆和“长洲复核王”郭卓坚向法庭申请禁制令，要求港府政府在司法复核聆讯审结前，暂缓实施“一地两检”。法官定于本周五（10日）审理禁制令申请。

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