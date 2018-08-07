团结香港基金倡东大屿山填海 提供25至40万新住宅单位

由香港首任特首董建华创办的团结香港基金，今天（7日）发表报告，建议在东大屿山填海2200公顷造地，估计可提供25万至40万个新住宅单位，容纳70至110万人口。

据香港电台报道，团结香港基金认为，在土地供应专责小组咨询文件的18项增加土地供应建议中，大规模填海是唯一可以扭转乾坤的方案。

团结香港基金在报告中指出，港府在“香港2030+”提出的“东大屿都会”方案1100公顷的填海规模并不足够，建议增加一倍至2200公顷。

基金总干事郑李锦芬表示，“香港2030+”有关东大屿的填海建议过度保守，未能应付需求及释放潜力，因此建议强化计划。香港解决短中期土地短缺问题要多管齐下，但长治久安则需要大型填海造地。

据报道，团结香港基金报告提出的“强化东大屿都会”计划，是在坪洲、交椅洲、喜灵洲和周公岛之间，兴建大型人工岛，填海面积相等于110个维多利亚公园或约半个九龙半岛。考虑到周边岛屿的生态价值，报告建议在人工岛和周边岛屿的海岸线预留200至300米缓冲区，并使用“非浚挖式”技术填海。

报告也指出，填海选址与中华白海豚及江豚的主要栖息地并没有重叠。

另一方面，郑李锦芬表示，基金委托中大亚太研究所，在上月底至本月初进行民调，46.8％受访者赞成在维港以外填海，48.6％人赞成在大屿山东面发展人工岛，两个项目的净支持度都比3月进行的调查高，认为民意趋势是明显支持填海造地。

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