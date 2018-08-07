台湾零售商“全联”紧急停播被指影射政治事件广告

台湾大型零售业者“全联福利中心”近期播放的中元节广告，因人物与场景设定被认为影射“台大陈文成事件”，全联昨晚（6日）宣布即日起将停播所有中元节广告。

据中通社今天（7日），全联昨晚与负责操刀广告的广告公司联合发表声明，表示考量广告造成的社会反应，此次的中元节广告即日起将全数停播。

全联今年的中元节广告之一——“2018全联福利中心中元感恩月青年篇”，因主角外型、场景内容被认为与1981年发生的陈文成事件有部分相似之处，让这桩37年前的陈年旧案再度浮上台面，引发外界讨论。

据报道，陈文成毕业于台湾大学，曾在美国的大学任教，长期关心台湾政治发展。1981年5月20日，陈文成携妻、子返台探亲，因曾资助民主运动，也曾捐款给《美丽岛杂志》，7月2日被台湾警备总部约谈，7月3日被发现陈尸于台湾大学研究生图书馆旁，真相迄今未明。

尽管全联中元节广告成功掀起讨论热潮，但因考量涉及敏感的政治议题，全联除澄清是纯属巧合外。为避免衍生其他不必要的误解，紧急宣布停播今年所有的中元节广告。

全联表示，影片中的人物设定并非影射特定人士，全联向来不触碰政治议题，期盼各界勿过度联想。

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