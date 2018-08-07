贵州盘州市煤与瓦斯突出事故抢险救援仍在进行中

昨晚（6日）9时10分左右，贵州省盘州市石桥镇梓木戛煤矿发生一起煤与瓦斯突出事故，截至目前，事故已造成四人死亡，九人失联。各项抢险救援工作正在进行中，事故原因也仍在调查中。

新华社今天（7日）引述事故应急救援指挥部透露，昨晚9时10分左右，梓木戛煤矿110102开切眼T2瓦斯超限报警，峰值达38.9％。经初核，疑似该开切眼瓦斯突出事故。

事故发生后，贵州省、六盘水市、盘州市各有关部门赶到事故现场开展应急抢险工作。

据现场所见，盘州市救护中队、盘江救护大队等共有六支救护小队60余名队员正在开展救援工作。今早11时左右，110102运输巷瓦斯降到1％以下，皮带、第一台刮板运输机已正常开启，工人已经开始清理突出的煤和矸石。

六盘水市安监局副局长吴学刚介绍，梓木戛煤矿属于中融国际信托有限公司，设计生产能力每年30万吨。该矿于2008年取得采矿许可证，有效期至今年10月，于2016年9月通过安全许可证验收，安全许可证有效期至明年9月。

事故应急救援总指挥、中共六盘水市委书记王忠表示，在全力保障抢险救援及善后处置工作的同时，该市所有煤矿也将紧急动员，开展安全大检查，排查隐患。

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