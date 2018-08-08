中国卫健委：对长生狂犬疫苗接种者跟踪观察等服务督导检查

中国国家卫健委昨晚（7日）晚间发布通知称，将各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团分为15组，分组赴各省份开展现场督导检查。每省份检查两天，抽查四个县各一家疫苗接种单位。

中新网引述卫健委称，为做好长春长生生物科技有限公司（长春长生公司）冻干人用狂犬病疫苗（狂犬病疫苗）接种者跟踪观察、咨询服务和疫苗补种等相关工作，维护人民群众身体健康和生命安全，保护接种者的合法权益，该委印发接种长春长生公司狂犬病疫苗续种补种方案、《关于做好长春长生公司狂犬病疫苗接种者跟踪观察和咨询服务相关工作的通知》。

此外，为推进有关工作落实，该委决定组织开展长春长生公司狂犬病疫苗接种者跟踪观察、咨询服务和疫苗补种等相关工作的督导检查。

卫健委称，昨天出发督导检查，以了解工作进展情况，督促有关地方和单位落实相关要求，及时反馈有关情况。督导检查对象及内容为地方各级卫生计生行政部门、狂犬病疫苗接种单位等落实有关要求，组织开展跟踪观察、咨询服务和疫苗补种等相关工作情况。

此外，卫健委表示，将中国各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团分为15组，分组赴各省份开展现场督导检查。主要检查方法包括听取汇报、查阅资料、实地查看工作场所等。每省份检查两天，抽查四个县各一家疫苗接种单位。每日督导检查工作结束后，按照要求及时反馈督导检查情况。

卫健委也表示，督导检查组由卫健委统一组建，卫健委有关司局和直属联系单位负责人任组长，成员包括有关司局（单位）级干部，临床、疾控专家和工作联系人。

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