驳斥党产会 救国团要走司法诉讼

台湾行政院不当党产处理委员会（简称党产会）昨日下午2点半宣布救国团是国民党附随组织，救国团一小时之后大动作举行记者会，一级主管全部列席。救国团主任葛永光先是逐一反驳党产会主委林峯正说法，并表示一定会採取司法诉讼，捍卫员工工作权益，所有业务正常推动，“除非受到政治不当干预。”

据《中时电子报》报道，葛永光表示，党产会在记者会认定的依据也都是陈腔滥调，调查报告不及格。

首先“救国团是由国民党中改会成立”的说法，葛永光说，歷史学者已经在听证会讲过，当时中华民国政府从大陆撤退到台湾，要成立一个青年组织，早期救国团还负责国防部战斗营的活动，协助军训教育等，因此救国团是隶属在国家之下，不是国民党之下。

第二，救国团歷任主任包括蒋经国、李焕、宋时选、李锺桂等在国民党内有较高职务者，从人事看来，救国团是国民党附随组织之说。葛永光反驳，上述主任都是经过救国团指导委员会选出，“今天民进党政府的外围组织也有许多党籍人士，以后是不是国民党重新执政，也来‘转型正义’一下，把他们都视为附随组织？”

第三，党产会提到，国民党曾决议要救国团主任到国民党中常会报告，葛永光表示这不是惯例，只有一两次，他并表示民进党若要请政府外围组织负责人到中常会报告，“例如民进党觉得救国团业务很重要，要我去民进党中常会报告，我也会去！”

第四，“国民党有给救国团钱，可以证明救国团是国民党附随组织”的说法。葛永光说，这是因为过去国防部的大陆工作由国民党统筹，而救国团大陆组负责青年教育，所以经费由国防部情报局拨给国民党，再由国民党转给救国团，不是国民党发给救国团，“既然是代领转发，而不是直接发放，更可以证明救国团不是国民党附随组织。”

葛永光说，党产会做出这个决定他并不惊讶，歷史会记住这一天，救国团一定会採取司法诉讼，总团部一定维护员工工作权益，所有业务正常推动，对社会弱势团体的公益服务，都正常进行。另外林峯正说今天会找救国团协商；葛永光表示，“我们不认为他们的处分是合法的，但我们会配合协商。”

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