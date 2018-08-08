中国上半年服务进出口额创历史新高

中国商务部服贸司负责人昨日表示，上半年，中国服务贸易保持平稳较快增长态势，进出口规模创历史新高，结构持续优化，质量和效益进一步提高，稳中向好势头继续巩固，为服务贸易高质量发展奠定坚实基础。

据《人民日报》报道，据统计，上半年中国服务进出口总额为25313.3亿元（人民币，下同），同比增长8.5%。其中，服务贸易出口8415.7亿元，服务进口16897.6亿元，服务贸易逆差8481.8亿元，逆差规模较上年同期收窄26.6亿元，是2010年以来首次半年度逆差收窄。

报道称，上半年，新兴服务进出口总额8466.7亿元，增长19%，高于整体增速10.5个百分点，拉动新兴服务占比提升3个百分点。旅行、运输和建筑等三大传统服务占比下降2.5个百分点，其中旅行占比下降3.1个百分点。

而服务贸易增速好于同类指标。上半年，服务贸易占对外贸易总额(货物贸易和服务贸易)的比重达15.2%，比上年同期提升0.1个百分点。服务进出口增速高于同期货物进出口增速0.6个百分点，高于同期服务业增加值增速0.9个百分点，高于同期国民经济增速1.7个百分点。

另外，新兴服务出口快速增长。上半年，新兴服务出口4402亿元，增长23.6%，高于总体服务出口10个百分点，占服务出口总额比重达到52.3%，比上年同期提升4.2个百分点。其中，电信计算机和信息服务、保险、个人文化和娱乐、维护和维修出口增速均超过20%，分别为52.4%、37.9%、35.8%和22.6%。



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