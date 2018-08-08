丁守中吁蔡英文政府放弃“阶段性台独”

中国国民党台北市长参选人丁守中昨天（7日）表示，在国民党执政时期，没有“断交潮”、“烽火外交”、军机“绕台”、国际赛会停办，以及航空业者将台湾更名争议。然而，不过短短两年时间，过去所有不会出现的事情，现在都一一发生。

据中通社报道，丁守中呼吁台湾总统蔡英文，“你就明白承认吧！两岸维持现状的承诺，根本就是骗局一场。”

他表示，台湾的主流民意不希望两岸继续僵持下去，更不希望自己的孩子有一天需要为了“台独”走上战场。

丁守中表示，国民党之所以能维护两岸关系稳定，是因为基于“九二共识”这一个坚实的论述，以及两岸之间彼此畅通的人脉关系，和可靠的互信基础，才能够办得到。

丁守中反问蔡英文：“过去两年多来，民进党私下到底派了多少人，与对岸接触沟通，希望恢复两岸对话？”他认为，除非蔡政府愿意放弃“阶段性的台独”，否则办不到就是办不到。

关于年底市长选举，有人认为他是“佛系”，丁守中说，他的竞选策略是先稳住基本盘，之后只要冲高年轻人对他的支持度，并让年轻选票增加5％，就可赢得选战。

丁守中称，过去勤走基层是在蹲马步，并深入基层，了解民众需求；如今选战剩最后三个月，未来除勤跑基层外，8月间也会持续冲刺相关竞选活动。

此外，他的选战策略不是建立在民进党台北市长参选人姚文智和台北市长柯文哲的分裂，因为这不是他可决定的事情。

国庆促销配套