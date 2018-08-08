曾与“大老虎”共事 “客家帮”广东梅州前书记自缢亡

广东掀起肃清李嘉、万庆良余毒，再有“客家帮”官员出事。刚刚被免去中共梅州市委副书记的彭耀新，前天（6日）被发现自缢身亡。彭耀新长期在家乡梅州工作，并曾与已落马的珠海市委原书记、曾任梅州市委书记的李嘉共事。今年以来，肃清李嘉、万庆良（广州市委原书记）余毒的工作一直是广东省纪检的重点工作，暂未知彭耀新自杀是否与当局的调查有关。

梅州市政府新闻办公室官方微博前天发布消息，指警方当天上午接报梅江区某小区一男子自缢。警员到场后，发现该昏迷人员为彭耀新（56岁，现梅州市政协党组成员）已无生命迹象。经初步调查，彭耀新为自缢身亡。

据《星岛日报》今天（8日）报道，据了解，彭耀新上月底仍是中共梅州市委副书记、政法委书记，并参与了最高人民法院院长周强到梅州市调研法院工作。不过，8月２日的梅州市委常委会会议，彭耀新病未出席。

据官方通报，自缢身亡前，彭耀新已调任梅州市政协中共党组成员。

彭耀新是梅州市兴宁人，曾任中共兴宁市委副书记、梅江区区长、区委书记。2008年，彭耀新任梅州市委秘书长，并升任市委常委。当时李嘉曾任梅州市长、市委书记。

李嘉2016年落马，被控受贿2000万元（人民币，约400万新元），今年1月被判囚13年。2016年底，彭耀新调任中共梅州市委副书记兼政法委书记。

据报道，中共十八大后，梅州成为反腐重灾区。除李嘉、朱泽君两任梅州书记外，万庆良、刘志庚（广东原副省长）等“客家帮”高官也相继落马。

广东提出肃清李嘉、万庆良余毒，一些获两人提拔的梅州官员也被免职、调查，包括梅州三任中共市委宣传部长林碧红、周章新、张丽霞，人大副主任叶胜坤、兴宁市委书记陈志宁、五华县委书记范宜军等。

上月底中共广东省委第九巡视组向梅州市委反馈巡视情况时，批评梅州市委领导不够坚强有力，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响工作一度行动迟缓、措施不力。此外，也指李嘉、万庆良恶劣影响造成的违规调动提拔、超职数配备干部问题依然存在。

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