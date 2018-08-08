四高考生试卷疑被掉包 河南纪检部门介入调查

四名河南考生家长近日实名举报称，发现孩子的答题卡被不明人士“掉包”，连作文都不是亲笔所写，原本能考上一流名校的超600分高分只剩300分，怀疑河南省高考招生办“内外勾结”作弊。河南省招生办公室昨天（7日）则否认发生掉包，称确认为考生本人所答，成绩准确无误。目前河南省纪检监察部门已介入调查。

据《新京报》报道，实名举报的是来自河南省周口市、洛阳市、商丘市和信阳市的四名高考考生家长。其中来自周口市的考生家长苏先生介绍，其女儿今年高考只得了300多分（总分750分），而女儿平时考试成绩均在600分，高考估分也在620分以上。

家长查阅评分后的复制试卷，苏先生的女儿认定试卷上语文、英语等四科高考试卷信息和答题卡均是由别人模彷自己的笔迹作答，并非自己原本的答题卡。

参与举报的另三名考生家长也表示，自己孩子发现试卷有“模彷笔迹作答”的情况，连考生的姓名、准考证号、座位号出现多处涂改痕迹。平时有500分以上的成绩，结果都只有200多分。

昨晚河南省招生办公室发出通告称，经过反复核实，“答题卡姓名、考生号、考场号、座位号与所贴条形码信息完全一致，四科答题卡字迹一致，确认为考生本人所答，成绩准确无误”。

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