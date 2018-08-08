被指疫苗过期 陝西商洛市副市长就批号错误管理混乱致歉

陕西商洛市官方透露，商洛市政府昨晚（7日）举行疫苗事件新闻发布会，中共商洛市委常委、副市长武文罡通报疫苗事件调查工作开展情况。经核查，网络反映的三家基层预防接种门诊均不同程度存在接种疫苗批号信息登记错误、内部管理混乱等问题，武文罡代表市政府向公众道歉。

据中新网今天（8日）报道，本月3日，网络反映商洛市商州区城关社区卫生服务中心的三家预防接种门诊接种过期儿童疫苗。

据报道，中共商洛市委、市政府高度重视，于当晚立即抽调55名市区食药监工作人员连夜进驻市、区疾控中心和三家基层预防接种门诊，对网民反映的问题立即进行核实。隔天上午，商洛市委、市政府成立联合调查处置领导小组，全面深入开展调查处置工作。

此外，本月5日凌晨1时44分，也对网络反映的四个疫苗问题核查情况在市政府网站进行了发布。同日，商洛市委、市政府召开专题会议，传达学习中央和省上领导批示精神，并按照陕西省委、省政府主要领导指示批示，建立了由市委、市政府主要领导为总召集人的疫苗事件处置工作联席会议制度，统筹协调处置工作，全面部署了全市疫苗排查工作。

在陕西省工作组的领导下，积极配合中省调查组全面开展核查工作，先后公布五部咨询电话、设立七个群众接待点，登记并查询群众反映的问题。

目前，各项核查工作正在进行中。待中省调查组专家核查结束后，将及时向群众公布核查结果。

经专家核查，网络反映的三家基层预防接种门诊均不同程度存在接种疫苗批号信息登记错误、内部管理混乱等问题。

为此武文罡代表市政府通过媒体向公众道歉。他表示，下一步商洛将全力配合中省调查组做好调查工作，在全面核查库存信息的基础上，逐一核实群众反映和登记的信息，根据核查情况，在专家指导下做好处置工作；对工作中玩忽职守、失职渎职的行为，将严肃追究相关责任人的责任。

同时，将举一反三，加强监管，认真落实《疫苗流通和预防接种管理实施办法》，全面提升信息化管理水平，下大力气规范基层疫苗预防接种操作程序，确保每名儿童疫苗预防接种安全，信息登记准确无误，打通服务群众“最后一公里”，把最贴近群众生活的实事办实办好。

目前，商洛市依据初步核查情况，已对相关责任人采取相应措施，进行立案调查。

陕西也已成立工作组进驻商洛，对商洛疫苗事件全面开展核查并做好相关工作。

国庆促销配套