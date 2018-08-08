京津城际时速350公里今开跑 北京到天津仅需30分钟

今天（8日）起，京津城际铁路开始实施新的列车运行图，复兴号动车组在京津城际铁路按照时速350时速达速运行，北京南站到天津站仅需30分钟。

据中新网客户端报道，今早6时零2分由北京南站开往于家堡站的C2581次列车，开出约六分钟后，时速已达到350公里，不少车上的服务员也和速度指示牌合影。

据了解，列车预计于6时32分到达天津站，全程仅耗时30分钟，比此前缩短五分钟，并且价格不变。

另据新华社等中国媒体报道，运行图调整后，京津城际开行列车数量由108.5对增加至136对。此外，从8月1日起，京津城际铁路已全部更换为“复兴号”列车。

北京铁路局集团有关负责人表示，“复兴号”在京津城际铁路实现时速350公里运行，一是列车运行线路满足条件。今年以来，京津城际铁路的技术装备和基础设施得到全面强化，设备运行维护水平持续提升，外部环境整治成效明显。

二是列车开行方案更加优化。针对京津城际铁路不同时期客流特点，北京铁路局集团安排了高峰日、周一、周二至周四、周五、周六、周日等六张运行图，努力实现运力投放与客流需求合理匹配。此外，列车特色服务、车辆检修养护、列车操控均形成标准化，确保行车安全。

据报道，京津城际铁路是中国首条具有完全自主知识产权、设计时速350公里的高速铁路，它与京沪、京广、津秦、津保、石济等高铁连网成片，形成半小时至一小时“高铁经济圈”，为京津冀协同发展提供了运力保障。

该铁路自2008年8月1日开通运营以来，运输安全持续稳定，旅客运量快速增长，社会综合效益显着。北京铁路局集团指出，“复兴号”在京津城际铁路实现时速350公里运行，将进一步缩短京津间旅行时间，进一步增强同城效应，助推区域经济社会发展。

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