贸易战阴云下 《人民日报》头版大篇幅提“风雨无阻”

（早报讯）中共机关报《人民日报》今天在头版和第二版发表署名“宣言”的文章，称中国“历经风雨创造了值得骄傲和自豪的今天，也必将风雨无阻、勇往直前，奔向更加美好的明天”。

有官方背景的微信公众号“学习小组”转发这篇文章时解读，“宣言”文章推出都在重要时机，这篇文章是“因应中美贸易战这一挑战，谈中国人怎么看怎么干的问题”。

近5000字的长文用感性的笔调，回顾中国如何历经困难，成为世界第二大经济体。文章说，中国取得的“一项项巨大成就、一串串亮丽数字的背后，挺立的是中国人民顶风冒雨的钢铁脊梁，浸透的是中国人民风雨兼程的辛勤汗水，凝结的是中国人民对美好生活的追求与梦想。”

文章也提出，创造美好生活，就要解决“快速发展”留下的问题，破除“发展起来之后”的烦恼，迈过“进一步发展”绕不开的坎。

文章说：“我们坚持和平发展、合作共赢，发展更高层次开放型经济、推动建设开放型世界经济，而有人不愿意看到醒狮的振奋、巨龙的腾飞，不愿意看到13亿多人的生活美好，大搞单边主义、保护主义、贸易霸凌主义，这是无法回避、必须应对的挑战。”

文章也呼吁，要把视线拉长，把过往与当下、现实与未来贯通起来审视。

文章说：“用这样的眼光，看待中国人民在创造美好生活、实现复兴梦想进程中正在经历和可能遇到的种种风雨，就能始终在喧嚣中保持一份清醒，在激荡中保持一份从容。”

文章也号召党员干部、工人、农民、企业家、科研人员、青年学生等“走好自己的路，做好自己的事”，强调 “只要各尽其责、苦干实干、全力以赴，就能激荡出无往不至、无坚不摧的磅礴力量”。

文章最后说：“有风有雨是常态，风雨无阻是心态，风雨兼程是状态。今天的中国，正经历成长的风雨。‘莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行’，无论什么样的风雨，都无法阻挡中国人民奔向美好生活的脚步。”（联合早报上海特派员杨丹旭）

国庆促销配套