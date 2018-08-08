走私洋垃圾近1300吨 六台籍被告人在大陆被判刑

据福建省漳州市中级人民法院消息，该院日前对庄某秩等六名台籍被告人被控走私废物罪一案依法公开宣判，被告人走私近1300吨旧服装入境，构成走私废物罪，被判处有期徒刑两年到六年六个月不等。

据新华社今天（8日）报道，法院经审理查明，2015年12月至2017年5月期间，庄某秩等六名被告人驾驶货船，先后从香港、韩国釜山等地以海上偷运方式，走私1299.97吨旧服装入境。

2017年5月25日，被告人驾船从韩国釜山港运载旧服装354.15吨走私入境时，被厦门海关缉私局所属漳州分局、福建省公安边防总队海警第三支队联合查获。

法院认为，被告人庄某秩等六人违反海关法规，逃避海关监管，将禁止进口的固体废物非法运入境内，已构成走私废物罪。法院依六名被告人参与走私的地位、作用、数量和次数，一审判处有期徒刑两年到六年六个月不等，并处罚金1万元（人民币，下同，2000新元）至10万元不等，对扣押在案的船舶、自动识别系统等设备予以没收。

据悉，走私入境的旧服装往往来源于境外垃圾场、废品处理厂，甚至是医院、殡仪馆等，带有大量病毒、细菌且未经消毒。走私入境后，经过简单分拣、漂洗后即流入夜市、地摊、网店等销售渠道，严重危害群众生命健康。

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