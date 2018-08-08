中国检察机关对王三运、周春雨、蔡希有三案提起公诉

中国最高人民检察院今天（8日）发布消息称，近日，河南、山东检察机关依法对第十二届全国人大教育科学文化卫生委员会原副主任委员王三运涉嫌受贿案，安徽省人民政府原副省长周春雨涉嫌受贿、隐瞒境外存款、滥用职权、内幕交易案，中国中化集团公司原中共党组成员、总经理蔡希有涉嫌受贿案提起公诉。

据中新社报道，王三运涉嫌受贿一案，经最高人民检察院指定，由河南省郑州市人民检察院审查起诉。近日，郑州市人民检察院已向郑州市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控：王三运利用担任中共贵州省六盘水市委书记、贵州省委副书记、安徽省人民政府省长、甘肃省委书记等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

至于周春雨涉嫌受贿、隐瞒境外存款、滥用职权、内幕交易一案，经最高人民检察院指定，山东省人民检察院、青岛市公安局侦查终结后移送山东省济南市人民检察院审查起诉。近日，济南市人民检察院已向济南市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控：周春雨利用其担任中共安徽省委办公厅秘书、省财政厅副厅长、马鞍山市人民政府市长、蚌埠市人民政府市长、中共蚌埠市委书记等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；违反国家规定，对境外存款隐瞒不报，数额较大；滥用职权，造成国家经济损失，情节特别严重；作为相关股票内幕信息知情人员，在内幕信息尚未公开前，买入该股票，情节特别严重，依法应当以受贿罪、隐瞒境外存款罪、滥用职权罪、内幕交易罪追究其刑事责任。

另一方面，蔡希有涉嫌受贿一案，经最高人民检察院指定，由山东省人民检察院侦查终结后移送山东省泰安市人民检察院审查起诉。近日，泰安市人民检察院已向泰安市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控：蔡希有利用担任大连西太平洋石油化工有限公司副总经理、中国石化销售公司副经理、中国国际石油化工联合有限责任公司总经理、中国石油化工股份有限公司副总裁、中国石油化工集团公司中共党组成员、中国石油化工股份有限公司高级副总裁等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法索取、收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

据报道，对以上案件，检察机关在审查起诉中分别依法告知上述三人享有的诉讼权利，讯问了被告人，听取了辩护人的意见，病保障三人各项诉讼权利。

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