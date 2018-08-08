重庆渝北十大场所明年底免费WiFi覆盖

重庆渝北区近日出台了《渝北区公共区域免费无线局域网建设实施方案》，到明年底，渝北区将建设约2000个无线局域网访问接入点（AP），实现对全区3A旅游景区、核心商圈、公园广场等十大场所免费WiFi覆盖，用户上网速度不低于10Mbps。

据《重庆晚报》消息，2000个无线局域网访问接入点（AP）包括新建（约1000个）、改造（约200个）、整合（约800个）。免费WiFi覆盖区域包括3A旅游景区、三星级以上酒店、二甲医院、公共场馆、核心商圈、市政公园广场、主要行政服务大厅、交通枢纽和镇街重点公共服务场所等，用户上网速度不低于10Mbps。此外，方案提出，所有建成的免费热点接入全市统一的“爱重庆（I-Chongqing）”服务平台（建设运营公司建设的全市一级平台），实现用户一次短信验证通过，即可在全市所有免费WiFi场点接入使用。

据悉，今年7月-12月，渝北区将开展项目建设，启动部分镇街便民服务中心、中心医院、车站等新建免费WiFi工作。明年，完成镇街便民服务中心、中心医院、车站和村居便民服务中心等公共重点区域免费WiFi建设工作，同时，推进第三方公司建设的无线WiFi的改造、整合和接入工作，实现整体试运行。

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