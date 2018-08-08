今年以来全球最大IPO 中国铁塔今港交所主板上市

中国铁塔股份有限公司今天（8日）在港交所主板挂牌交易，成为今年以来全球最大IPO（首次公开募股），也是第一家在香港上市的铁塔类公司。

据新华社报道，中国铁塔的H股股份定价为每股1.26元（港元，下同，0.22新元），共计发行431.15亿股（行使超额配售选择权前），占发行后公司总股本的25％，募集资金约543亿元，折合约69.2亿美元（约94.3亿新元），成为今年以来全球最大IPO。

中国铁塔上市首日开盘价持平发行价，早盘股价涨幅一度超过2％，早盘收盘平收发行价。

据悉，高瓴资本、OZ Funds（奥氏资本）和阿里巴巴旗下淘宝中国等10家基石投资者，参与了中国铁塔H股全球配售，总认购金额约14亿美元，占本次行使超额配售选择权前发行规模的21％。

参与下单的机构包括来自全球各地的长线基金、主权基金、对冲基金、高净值私人理财和中资金融机构等。

中国铁塔董事长佟吉禄表示，这次IPO取得成功，说明共享的商务模式得到了全球投资者的认可。2015年10月中国铁塔通过收购三家运营商存量铁塔资产，成为全球最大的铁塔公司。

此外，三年来，中国铁塔又新建交付了51万站址，发展了100多万租户，相当于又造了一个全球最大的铁塔公司。中国铁塔的新建共享率超过70％，助力三家建成了全球最大4G网络，也更进一步增强了共享共赢的信念。

佟吉禄说：“通过上市，我们进一步扩大了股东基础，争取明年上半年实行管理层期权激励和股权激励计划，进一步增强公司体制机制的活力。”

中国铁塔由内地三家电信运营商发起、因推进资源共享而设立，于2014年7月15日成立，主要从事通信铁塔等基站配套设施和高铁、地铁公网覆盖、大型室内分布系统的建设、维护和运营。

截至2018年6月底，中国铁塔运营的站址规模约190万，总租户数约278万，是全球最大通信铁塔基础设施服务提供商。

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