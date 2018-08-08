沪综指收低1.3％ 投资者获利回吐令昨天反弹成为“一日游”

中国股市沪综指今天（8日）收跌1.3％。分析师指出，虽然大盘昨天（7日）展开技术性反弹并拉出一根大阳线，但市场情绪修复并没有那么快，早盘股指低开，相当多短线获利盘涌出，大盘重回弱势调整，昨天反弹成果回吐近半。

据路透社报道，沪综指收报2744.07点，跌35.30点或1.27％；昨天该指数收升2.74％创逾26个月最大单日涨幅。今天上海A股成交额为1397亿元（人民币，下同，279.1亿新元），上日为1471亿元。

申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏说：“大盘缺乏自我稳定能力，有人扶一把可以站起来，松手了又软下来了。”

他指出，投资者短线操作特征非常明显，大盘近期只能且战且退，沪综指近日或会再度考验7月创下的调整低点2691点的支撑。

今天除少数板块外，个股全面回调，建材家居、零售、白酒等大消费概念股跌幅居前，例如山西汾酒收跌5.43％。

另一方面，在美国对伊朗恢复制裁后，国际能源价格较为坚挺。今天不少能源股表现仍强劲，权重股中国石油逆势收升1.51％。

沪深300指数收报3314.51点，跌1.61％；沪深300指数期货主力8月合约收报3304.8点，跌1.23％，成交2万3380手。沪股通和深股通分别净买入9.6亿元和净买入8亿元。

国庆促销配套