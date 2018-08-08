台大校长遴选 学生组织联合提四诉求

台湾教育部长叶俊荣今天早上在部长室内与台大学生会长吴奕柔、学代会议长周安履和研究生学会会长许瑞福等学生组织代表见面。学生们在下午召开记者会公开回应教长，直指教育部长叶俊荣虽主动邀学生见面，但对学生代表列出的三个疑问和四点诉求，完全没有清楚的回应，感到非常遗憾。

据《自由时报》报道，对于学生直问“媒体报道教育部会在8月10日让管中闵上任”是否属实？学生会会长吴奕柔受访表示，他们也有直接询问部长这个问题，部长回答他们称“外界的臆测”，但部长未再进一步说明臆测是对或不对。

学生会会长吴奕柔表示，叶俊荣表达教育部的立场和5月4日发文台大要求重启校长遴选的立场没有不同，新教长上任一个月之久，台大3万3000名学生仍不了解教育部对台大校长遴选有何立场，基于教育部是台大校长的聘任机关应有明确立场，对于管中闵兼职台湾大独立董事是否有违法问题，教育部长只声称要制度性改革，却未针对这次遴选争议作出清楚的回复。

学生原本期待公法学者出身的教育部长能说明“利益回避”一事，但部长竟只以说故事的方式回应，吴奕柔表示，叶部长举例，要在六个检察官之中，决定是哪一个检察官来调查一家电视台案件，却发现大家都在看这台电视，然后说明在台大校长遴选委员会中，除了有管中闵兼职台湾大，也有中研院院长和副院长，不同轻重的利益关系，身为行政法权威，却对利益回避一事未清楚说明，无法给学生明确答案，他们认为教育部不应将责任推给台大遴选委员会或台大。

台大学代会议长周安履表示，很遗憾并未在早上谈话中获得需要获得的答案，不管是法律意见或教育部未来要做的行政程序均无回应。

台大研究生学会会长许瑞福表示，校长遴选程序具有重大瑕疵和疑虑，重启遴选才是合适的，台大现在已充满对立，即使管中闵教授上任，也仍有不具完整性和代表性的疑虑，台大不只需要校长，更需要合法的校长。

台大社科院学生会会长吴荣梅表示，依台大规定，教师到企业兼职应先有书面正式同意，管教授先兼职后补签已构成违法，台大秘书处仅以惯例回应，教育部甚至声称有八成教授如此，但违法多到成惯例，社会可以接受如此作法？这已使法律约束效力荡然无存，应该要杜绝先上车后补票弊病。

吴奕柔表示，产学合作契约争议代表非常重大的冲突，很大部分都是先确定兼职再回学校签产学合作契约，教育部长不能只说未来要改善，应针对管教授兼职的争议提出如何解决方法。

此外，学生也代表台大学生会等学生组织提出三点疑问：一、教育部四月发布声明立场，与现今教育部立场有异之改变理由。二、针对兼职争议，教育部是否认为现行法规容许先行兼职后申请核准。三、这次遴选中的利益回避争议，目前教育部是否认为构成应重启遴选之重大明显瑕疵。

另也提出四点诉求：一、台大应重组遴选委员会，重启台大校长遴选。二、教育部与台大应检视并修改校长遴选法规中有关利益回避之规定。三、教育部与台大应修法增加学生代表担任校长遴选委员之比例。四、台大应修改校内兼职规定，杜绝教授兼职事后核准之惯例。



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