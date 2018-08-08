广州侦破特大电信诈骗案 涉案逾千万元刑拘296人

广州市天河区警方今日通报称，警方近期侦破一宗特大电信网络诈骗案，捣毁涉嫌以销售“保健品”为名的四个诈骗窝点和两个仓库，依法刑事拘留以陈某(男，40岁，湖北人)为首的团伙成员296人，涉案金额超过千万元(人民币，下同，约200万新元)。

中新网报道称，据警方介绍，2016年5月开始，犯罪嫌疑人陈某承包了广州市天河区车陂西路某栋商务大厦，并与朋友合伙在此注册成立四家“保健品”公司。这四家公司共有400多名员工，实施上下班打卡制度，公司内部构架清晰，董事长、总经理下设销售部、技术部、财务部等多个部门。

该团伙通过推销女性补血养气、男性壮阳补肾、女性减肥溶脂以及除狐臭等方面的“保健品”实施电信网络诈骗。团伙成员通过假扮医学专家、教授，以多种“话术”剧本诱骗客户高价购买低廉伪劣“保健品”。

在整个抓捕行动中，警方共抓获团伙头目陈某在内的涉案人员462人，查扣涉案服务器13台、计算机306台、手机1000台、伪劣保健品一大批，紧急止付涉案银行账号102个。

据犯罪嫌疑人陈某交待，这些“保健品”大多来自湖北某乡镇的黑作坊。比如针对男性保健的“力某茶”成本价低廉，经推广后每盒可以卖到500元以上。至于产品效果如何，陈某称团伙成员中还没有人试用过，主要是给客户寻求心理安慰的作用，如果收到投诉，销售人员会直接将客户名单“拉黑”不再联系。



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