喜迎爱女 中国台球名将丁俊晖升级做爸爸

尽管在江西玉山进行的2018斯诺克世界公开赛第二轮中不敌米尔金斯出局，但8日对于中国台球名将丁俊晖来说无疑依然是幸福的一天，他在当晚宣布自己喜迎爱女，正式升级到爸爸的人生新角色。

据新华网报道，丁俊晖在8日晚的比赛中与米尔金斯打到决胜局，不过最后以4:5不敌对手无缘十六强。在当天23时59分，他在社交网站上发布喜讯称“18年8月8日，顺产母女平安”，并配上新生婴儿小脚丫的照片。当天正是北京奥运会开幕十周年纪念日与全国第十个“全民健身日”，而对于丁俊晖这位中国体育界的代表性人物来说，自此以后，这个日子将有着更加独特而深刻的意义。

一直以来，丁俊晖对于自己场外的生活都保持着相当程度的低调，不过在2018年4月份参加博鳌亚洲论坛期间，主持人首先向外界透露了丁俊晖即将为人父的消息，他随后也在社交网站上大方承认。在7月份，他也晒出自己与爱人的照片。自恋爱以来，他就一直称呼她“APPLE”。

1987年出生的丁俊晖是中国迄今为止最成功的斯诺克职业选手。正是在前一年的玉山世界公开赛上，他拿到自己最新一个也是第13个排名赛冠军。他是史上首位世界排名第一的亚洲球员，也是首位闯入世锦赛决赛的亚洲选手。在2018年5月份，丁俊晖入选世界斯诺克名人堂。

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