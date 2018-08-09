陕西商洛儿童接种疑似过期疫苗 市政府作深刻检查

网传商洛市多例儿童疑似接种过期疫苗事件发生后，引起社会广泛关注。省委、省政府高度重视，省委书记胡和平第一时间主持召开省委专题会议，全面部署商洛疫苗事件处置工作，成立由省委常委、常务副省长梁桂为组长的工作组，并组织37名专家，对商洛疫苗事件全面开展了独立核查。

据《商洛日报》报道，调查组已对商洛市商州区城关社区卫生服务中心通信巷、名人街、工农路等三个接种门诊进行全面核查，查阅上述接种门诊近两年疫苗出入库管理记录，共核查12种疫苗71批次32616剂次，未发现有过期批次疫苗入库现象和过期疫苗接种现象。

调查组认为，网民反映的百白破疫苗、麻腮风疫苗、流脑A+C结合疫苗、乙脑减毒活疫苗和A群流脑多糖疫苗等五个品种疫苗均在有效期内接种。

针对网民和群众的质疑，调查组认为主要问题及原因有四个：

一是管理不到位。疫苗出入库管理登记不规范，三个接种点均存在入库疫苗批次混登现象，未严格执行一苗一批次一登记“日清月结”的规定。接种流程不规范，三个接种点均未按照“先接种，后上证上卡”的流程操作。为图省事，自行制作疫苗批次卡，不及时更新，造成信息登记错误，导致网民和群众的质疑；二是接种点能力薄弱。接种门诊的布局均不合理，空间狭小，人员不足，工作量大，预防接种管理信息化程度低；三是工作人员责任心不强。对接种人员教育、培训不到位，存在随意登记疫苗的批号、擅自变换操作流程的现象；四是相关职能部门履行管理监督职责不到位。

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