北京市养犬协会被撤销登记 连续三年没年检

北京市民政局执法监察大队日前发布公告称，北京市养犬协会因多次不参加年检，市民政局对其做出“撤销登记”的处罚决定。此举意味着，北京市养犬协会不能再从事任何与其业务相关的社会活动。

据《北京晨报》报道，处罚决定书称，“北京市养犬协会未参加2015年度、2016年度社会组织年度检查的行为，违反了《社会团体登记管理条例》第二十八条第一款的规定。北京市养犬协会曾因未参加2014年度社会组织年度检查受到警告的行政处罚，属于情节严重。”因此，自2018年7月24日起撤销登记。

根据中国相关规定，社会组织被撤销登记后，除组织清算、办理注销及进行诉讼活动外，不得开展任何其他活动。

北京市养犬协会成立于2006年初，为中国首个养犬协会。根据当时的媒体报道，2006年全市养犬数量已达45万只，北京一些小区曾发生宠物犬“集体中毒”事件。养犬者与限养者之间有矛盾，国外解决同类问题的方法是成立协会这样的社团组织。媒体还称，“北京市养犬协会将承担起北京犬类管理的服务职能，包括技术检测、血统认证、宠物犬训练、养犬人培训等多项服务。市民如果捡到‘流浪狗’可以交至该协会处理，想领养也可向协会提出申请。”

据市民政局执法大队介绍，行政处罚书已送达该协会，如今后再以协会名义开展社会活动将属于违法行为。



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