黑龙江发现疑似羊炭疽疫情 已经捕杀255只羊

黑龙江省佳木斯市桦南县动物疫病预防控制中心前日接到桦南种畜场报告，该场四分场石磊肉羊育肥场从七台河市茄子河区铁山乡四新村购买的肉羊出现死亡事件，经县相关部门会商确定为疑似羊炭疽病。昨夜，有关部门发布了疫情处置情况。

据中新网报道，黑龙江省佳木斯市桦南县及时启动了应急处置预案，并在专家的具体指导下，全县疫情防控工作领导小组及疫区封锁、扑杀处理、消毒灭原。

截至目前，密切接触者已全部隔离观察，没有发病迹象；有一人临床诊断为疑似病例，一人无明确诊断。县畜牧局严格按照程序，对肉羊场采取了隔离封存、灭菌消毒、扑杀掩埋等处置措施，羊群全部扑杀完毕，并进行无害化处理，疫情已得到有效控制，无蔓延扩散，附近居民生产生活秩序正常，后续工作正在加紧进行中。

报道称，8月3日，依兰县三道岗镇富强村富强屯村某养殖户从桦南县购买190只羊。得知桦南县出现疑似羊炭疽疫情后，依兰县畜牧兽医局立即启动相应预案，组织相关部门到养殖户家中进行现场勘验调查。

经现场观察，依兰县养殖户新购190只羊无任何发病症状，羊群一切正常，该养殖户家三人身体状况无异常，饲养的其余牲畜均无任何发病症状。8日下午，相关部门对该养殖户255只(含原有65只)有感染风险的羊进行捕杀，并对富强屯五公里半径范围内牲畜进行免疫，消除疫情隐患，尚并未发现任何人畜感染疫情。

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