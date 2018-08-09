福州至平潭铁路开始铺轨架梁 厦门至平潭2020年有望两小时直达

福(州)平(潭)铁路昨日上午正式进入铺轨架梁的施工阶段，为2020年全线建成通车打下基础。建成后，厦门人从岛内出发，经福厦铁路、福平铁路，动车直达平潭不超过两个小时。

据厦门网消息，新建的福州至平潭铁路从福州站起，穿鼓山，跨闽江，引入福州南站，继而跨乌龙江至福州长乐区，再通过平潭海峡公铁两用大桥跨越人屿岛、长屿岛、小练岛、大练岛至平潭岛，线路全长88.433公里，为国家一级快速铁路。其中，福州至福州南段新建线路设计时速160公里，福州南至平潭段设计时速200公里，全线设福州、福州南、长乐、长乐东、松下、平潭6座车站，除既有的福州、福州南站外，其他均为新建车站。

据悉，福平铁路全线桥隧占比达到了79.04%，其中平潭海峡公铁两用大桥、闽江特大桥、乌龙江特大桥、鼓山隧道、高峰山隧道、福州南站站改等工程为全线的重难点工程。2013年11月开工，目前已从路基土建线下部分进入到线上铺轨架梁和站房建设新阶段。

铁路部门相关负责人介绍，福州至平潭铁路是合福铁路的重要延伸和扩展，对构建北京至福州、平潭快速铁路通道，完善区域综合交通网络，加快海西经济区建设，促进平潭综合实验区开放开发等具有重要意义。建成通车后，将大大缩短福州至平潭的时空距离，福州与平潭之间将形成半小时“生活圈”和“经济圈”。

而对于厦门市民来说，福平铁路建成通车后也将极大方便两地的往来，市民从岛内出发，经福厦铁路至福州南站后，可直接拐入福平铁路，一路动车直达平潭，全程不超过两个小时。另外，福州南站还是在建福厦客专的重要站点，待福厦客专建成后，福州南至厦门北全程耗时缩至40分钟以内，届时厦门到平潭的时间有望缩减至一小时左右。



国庆促销配套