马英九：蔡英文是“数字总统”

台湾前总统马九英今早到台南为国民党台南巿长提名人高思博助选，同时也抨击民进党主政让两岸关系恶化，经济倒退人民受苦。他调侃现任总统蔡英文比他主当总统时，更爱将数字掛在嘴上，好像是“数字总统”。

据联合新闻网报道，针对现场媒体询问是否会投入2020总统大选，马英九只微笑回应“谢谢你的关心”，并未松口。而对于民进党说国民党现在有“三个太阳”，马英九则表示，“国民党只有一个党中央”。

他还说，两年前他去日月潭时，发现许多商家抱怨生意变差，才发现原来陆客锐减的影响那么大。目前两岸关系在民进党执政后明显恶化，陆客变少了，估计一年就少1000亿元（新台币，约44.6亿新元）消费，对台湾经济有相当大影响。“国民党失去政权后，我感觉内疚，对不起人民。”

对于蔡英文日前说，台湾的经济20年来最好，马英九也摇头调侃说，蔡跟他是“志趣相投”，蔡英文现在比他担任总统时，还爱一天到晚将数字掛在嘴上，好像是“数字总统”。

他说，蔡表示去年台湾经济成长率达2.85%，摆脱过去几年的低迷成长，但全世界去年平均经济成长率可是3.7%，台湾其实还在“后段班”。

“只能说，蔡英文运气真的很好，一上任经济就回温了。”马英九进一步说，他当总统时，世界经济遭遇欧债危机、金融海啸、出口衰退重大危机，他八年总统主政，台湾经济成长率平均是2.94%，高于世界平均经济2.2%，“蔡总统要加油。”

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