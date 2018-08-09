驳救国团为附随组织 国民党举历史资料“证明”只“辅导”

针对台湾行政院不当党产处理委员会（简称党产会）认定救国团为国民党附随组织，国民党发言人洪孟楷今日上午召开“党产会胡乱认定，目的侵占救国团产”记者会，他拿出民国五十二年（1963年）国民党全代会党务工作报告资料，证明过去国民党只是以“辅导”的立场与高度，对国内各团体组织给予协助。

据《自由时报》报道，洪孟楷强调，在同一份报告的“一般民运工作”项目中，国民党当时也辅导宗教团体、社会性团体、学术团体、国际团体，难道这些团体也能算是国民党的附随组织？难道辅导中华民国会计师公会参与活动，辅导中华民国律师公会参与会议，这些专业公会都是国民党能够掌握的吗？

洪孟楷表示，根据党产条例中的附随组织定义，要有金钱或人员指派的直接影响力，国民党与救国团并无这样的关联，民国五十八年（1969年）以前救国团为政府机关，隶属国防部总政部，这是党务与行政部门分开的事实，而且救国团与国民党并无任何附属、隶属、从属的关联性。

洪孟楷强调，当时的国民党虽是强势的，但不能因为如此，就认定国民党能直接指挥掌握救国团，否则国民党也不需要遵守法令，把国民党与救国团分开。

他指出，党产会运用过往几十年的历史文件，以及2016年才横空出世的党产条例，认定现在的私人财产为国民党附随组织，借此要冻结、侵占，如此行为是彻底的违宪，更是荒谬。其中细查被党产会认定为主要资料的过往国民党党务工作报告资料，忽略当时时空背景，并漠视其他的报告事务，只针对性地锁定救国团，坐实蔡英文政府早就锁定有团产的救国团，罗织罪名。

洪孟楷强调，党产会认定救国团为附随组织，只是想要冻结以便之后占据为私人资产，如此把国家公器当成政治追杀工具，令人无法认同，唯有让国民党重返执政，才能拨乱反正。

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