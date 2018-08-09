广东最大水利工程可研报告获国家发改委批复

广东最大的水利工程———珠江三角洲水资源配置工程可行性研究报告，日前获中国国家发改委批复。待其建成后，将实现从西江向珠三角东部地区引水，解决广州、深圳、东莞生活生产缺水问题，并为香港等地提供应急备用水源，为粤港澳大湾区发展提供战略支撑。

据《南方都市报》报道，作为人口最多、经济总量居前的全球最大湾区，以珠三角为腹地的粤港澳大湾区面临着水资源分布不均、开发利用不平衡、应急备用水源不足等问题。特别是自2004年以来越发凸显的东江流域缺水问题，制约着珠三角及大湾区可持续发展。

对此，广东省水利厅牵头开展一调研论证，在历经近10年统筹谋划与科学论证后，国务院、广东省相继做出战略部署，将珠三角水资源配置工程列入《珠江流域综合规划(2012-2030年)》及全国172项节水供水重大水利工程之列，并要求加快推进。

国家发改委于8月2日正式批复，同意该工程可行性研究报告，并明确工程任务是从西江水系向珠三角东部地区引水，解决广州、深圳、东莞缺水问题，同时为香港等地提供应急备用供水条件。至此，该工程开工前所需核心要件全部完成。

该工程输水线路全长113.1公里，其中干线长90.3公里。不过，考虑到工程特点及施工难度等因素，该工程总工期约为60个月，估算总投资339亿元（人民币，下同，约68亿新元），其中中央投资安排34亿元，预计将于今年底至明年初全面开工。

据了解，该工程不仅是广东史上投资规模最大、输水线路最长、受水区域最广的水利工程，还将是世界上流量最大的长距离有压管道调水工程。建成后将逐步实现西江、东江水源互补、丰枯调剂，退还东江流域及沿线城市生态用水，并为香港等地提供应急备用水源。



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