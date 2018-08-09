东奥台湾正名公投连署人超过三万份 本周末全台开站募集连署

“2020东京奥运台湾正名行动小组”今天召开记者会，宣布本周末将启动全台万人连署活动，在人潮密集的大众运输站设置多达54个连署站，希望于8月29日公投送件日前超越门槛。行动小组召集人沈清楷表示，过去一周，东奥正名公投连署人超过三万份，目前已过法定门槛的一半，超过14万人参与连署，还差14万人就达到法定门槛。

据《自由时报》报道，行动小组今日与时代力量、台联、社民党等小党于立法院召开记者会，不过却不见东奥正名公投领衔人纪政，被问到双方是否关系生变？东奥行动小组成员刘敬文表示，纪政只是不再公开受访，纪政在公投案的角色是“领衔人”，若真要切割或退出，只要不做领衔人就好，所以并外界形容的状况。

行动小组执行委员朱孟庠表示，东奥正名就是要为台湾打开国际空间，这样的运动过程是民主的深化，帮助台湾突破大陆的封锁和打压。

台湾行政院长赖清德日前指出，在“洛桑协议”中，台湾参与奥运的名称是中华台北。对此，沈清楷认为，赖清德其实讲得很保守，行动小组发起连署只是申请改名、重启协议，若有正当管道改名，希望督促政府能有实质能力做这件事；刘敬文也表示，连署并没有因为赖清德引用“洛桑协议”，而有急冻现象。



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