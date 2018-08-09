江西商贩以“殡改”被拆棺木制家具 警方：流入市面前已查处

日前，江西政府强推“殡改”引起不少争议，不得不叫停。几天过去，有市民发现，居然有商贩“废物利用”，将被拆解的棺材板贩运至赣州市南康区，供家具厂使用。对此，南康区委宣传部的工作人员表示，警方已查处涉事商贩，目前并无棺木、壽木等木料流入市场。

据网媒香港01报道，有网民表示，近日南康家具市场有商贩用棺材板做家具。根据网络上流传的影片显示，一辆大货车载满被拆开的棺材板，相信就是“殡改”中被拆毁的棺木。

对此，南康区委宣传部一黄姓负责人证实，影片中的商贩廖男企图贩运棺木和壽木，但其进入南康区时就被有关门查处。该负责人又指，经调查目前并无棺木、壽木等流入南康区家具企业。

据了解，因南康区内家具企业众多，森林公安在各个路口设点例行检查，事情发生后，已在原基础上加大检查力度。

另据南康区公安分局资料显示，8月6日，当地公安查处一宗非法贩卖木材的案件，商贩廖男从吉安市购买了一些棺材板，打算将这些木材贩卖至南康，制作家具赚取利润。被查处后，公安部门将廖男转交给森林公安处理。

南康市家具协会副秘书长杨先生则表示，协会已号召近800家家具企业抵制棺木、壽木等来历不明的木材，“我们肯定不会使用的”。

据悉，江西早前推行“绿色殡改”，省内多处一度出现“抢棺砸棺”乱象，有执法人员强行入村入屋抬走棺木拆毁。事件引起广泛争议，最终被官方紧急叫停。



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