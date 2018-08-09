Airbnb“夜宿长城”活动曾获同意 后因争议压力被取消

据悉，Airbnb(爱彼迎)本月初在社交平台发布消息称，其网站将主办活动让民众有机会透过预约的方式，免费入住长城。不过，这一活动引发了公众对长城保护的担忧，北京延庆区文物部门也公开表态不支持。前日下午，爱彼迎回应，理解和尊重目前收到的意见，宣布取消这次活动。

据中新网报道，这次爱彼迎的活动面向全球用户，免费参加，但是需要提交一篇关于文化的文章作为选拨的依据。名额八人，分四组，在9月初的四个晚上展开活动。

爱彼迎表示，其活动目的是倡导尊重和弘扬世界文化遗产，提高保护意识，项目启动也是基于过去几个月跟相关部门的沟通和协定。不过负责管理这一段长城的北京延庆区文物保护部门表示，没有审批过相关项目，认为这种活动方式不符合长城文物保护理念，表态不支持。

报道称，延庆区文保部门的理由之一是2006年底开始施行的《长城保护条例》，其中规定：禁止在长城上架设、安装与长城保护无关的设施、设备。不过爱彼迎方面强调，整个活动“不会在长城墙体上动一颗钉子”，所有的设施都是临时、可复原，床下面会铺设地毯跟地面隔离，因为是露天，还会有防蚊罩和防雨薄膜。

中国长城学会副会长董耀会认为，在做好保护措施的前提下，这样的活动不会损害长城：“活动对长城建筑本体是没有任何伤害的，对长城的文化和历史也不会造成破坏。其实景区就是让人体验、旅游的，只是他用了晚上而已。白天站在长城上看太阳不会破坏长城，晚上躺在那看星星就会破坏长城了吗？”

董耀会介绍，原计划举行这项活动的地点是在长城八达岭段，属于开放的景区，他曾经接到邀请，向活动参与者讲解长城的文化和保护，董耀会称：“是旅游部门找我的，也就是说活动是北京市旅发委和延庆区旅发委同意做的。”

《北京晨报》8月4日的报道也显示，延庆区文委文物科工作人员在查询后表示，这个活动是由爱彼迎和北京市八达岭旅游总公司联合策划的，这名工作人员说，会对这个活动持续关注并监督，绝不允许破坏文物的事发生。

报道刊发两天之后，延庆区文委在6日的深夜通过区宣传部的官方微博发布消息称，经过核查，区文物保护部门没有收到任何公司或机构关于这项活动的报审文件，也没有审批过任何在长城上开展民宿体验活动的项目。

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