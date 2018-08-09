台湾中选会：2020总统大选合并修宪 技术上没困难

台湾行政院长赖清德昨主持“行政院青年咨询委员会”时表示，目前朝野政党对18岁公民权的修宪已有共识，包括中央选举委员会（简称中选会）、法务部与内政部等相关机关应持续研究。中选会主委陈英钤今天回应说，若单纯以技术性来看，修宪复决案要合併2020年总统大选举行并不困难，但修宪涉及政治问题，并非中选会能掌握。

据《中时电子报》报道，陈英钤说，如果要节省社会资源，修宪的复决案只要立法院同意，在公告半年后办理公投复决，理论上没有问题，只要立法院有共识，中选会将会全力配合。不过，修宪涉及复杂，尤其政治问题不是中选会能掌握，会不会修宪，何时能推动，都要尊重立法院的意见。

据了解，依照宪法增修条文规定，目前立法院总立委席次113席，1/4提议就要有29名立委提议；3/4即85名立委出席，及出席委员3/4决议，需有64名立委同意提出宪法修正案，并在公告半年后，办理投票复决，有效同意票过选举人总额的半数，才能通过，以2016年总统大选为例，将近要有940万人同意，修宪案才会通过。

台湾内政部长徐国勇认为，针对赖指的指示，内政部会有相关的意见收集，但修宪门槛很高，内政部会持续和有关部会研究。

国庆促销配套