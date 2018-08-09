重庆一官员被双开：购买私存反动杂志 传政治谣言

重庆市渝北区委原常委吴德华今日被“双开”，双开通报称其“购买、私存反动杂志”“加入非法组织，企图自创歪理邪说”等。

据重庆市纪委官网的消息，根据官方通报，经查，吴德华严重违反政治纪律和政治规矩，丧失政治立场，与党中央离心离德，购买、私存反动杂志，传播政治谣言，加入非法组织，企图自创歪理邪说，大搞封建迷信活动，热衷占卜打卦，对抗组织审查；严重违反中央八项规定精神，长期收受下属礼金，经常出入私人会所，带坏当地政治生态；违反廉洁纪律，搞权钱、钱色交易；违反生活纪律。利用职务上的便利为亿赞普（北京）公司法定代表人等谋取利益并收受财物涉嫌受贿犯罪。

通报还说，吴德华身为党员领导干部，毫无理想信念，毫无“四个意识”，毫无党性原则，政治上反动、经济上贪婪、道德上堕落，公器私用，把公权力用于为自己、封建迷信组织谋利，是政治问题和经济问题交织，大德、公德、私德样样失守，党的十八大后不收敛、不收手的典型，问题严重集中，性质十分恶劣，应予严肃处理。

据了解，重庆市渝北区委原常委吴德华，1973年6月出生，湖北武汉人，曾任渝北区副区长，2016年12月任渝北区委常委，今年5月被免。

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